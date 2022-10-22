Узнать больше

Французская партия «Патриоты»: диверсии на «Северных потоках» американского происхождения

Короткая ссылка
Лидер французской партии «Патриоты», бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо в своих соцсетях заявил, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» продемонстрировали, как далеко может зайти НАТО в нагнетании конфликта.
Французская партия «Патриоты»: диверсии на «Северных потоках» американского происхождения
  • globallookpress.com
  • © The Swedish Coast Guard/XinHua

Как он отметил в соцсетях, именно США стоят за взрывами.

«Диверсии наверняка американского происхождения на «Северных потоках» показали, на что способен блок НАТО», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, альянс готов даже пойти на применение ядерного оружия для придания «конфликту глобального характера», так что Франция «должна выйти из этого порочного круга».

«Необходимо быть бдительными: этот альянс способен на худшее, вплоть до применения ядерного оружия под чужим флагом ради того, чтобы придать конфликту глобальный характер», — приводит его слова агентство.

Ранее шведский европарламентарий Петер Лундгрен обратился к Европейской комиссии с вопросом, как там оценивают взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

ЧП на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября. По данным издания The Wall Street Journal, немецкие следователи допустили, что взрывы могли быть вызваны саботажем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить