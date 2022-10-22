Французская партия «Патриоты»: диверсии на «Северных потоках» американского происхождения

Лидер французской партии «Патриоты», бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо в своих соцсетях заявил, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» продемонстрировали, как далеко может зайти НАТО в нагнетании конфликта.

Как он отметил в соцсетях, именно США стоят за взрывами.

«Диверсии наверняка американского происхождения на «Северных потоках» показали, на что способен блок НАТО», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, альянс готов даже пойти на применение ядерного оружия для придания «конфликту глобального характера», так что Франция «должна выйти из этого порочного круга».

«Необходимо быть бдительными: этот альянс способен на худшее, вплоть до применения ядерного оружия под чужим флагом ради того, чтобы придать конфликту глобальный характер», — приводит его слова агентство.

Ранее шведский европарламентарий Петер Лундгрен обратился к Европейской комиссии с вопросом, как там оценивают взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

ЧП на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября. По данным издания The Wall Street Journal, немецкие следователи допустили, что взрывы могли быть вызваны саботажем.