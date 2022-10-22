Кириенко: НАТО ведёт войну против России с целью ликвидации её суверенитета

Объединённые страны НАТО ведут неприкрытую войну против России, чтобы ликвидировать её как свободное и суверенное государство, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Причём война эта состоит и из горячих боевых действий, которые происходят на территории Донбасса, Херсона, Запорожья, на территории Украины. Но это война не с Украиной, Россия не воюет с Украиной», — сказал он на Всероссийском форуме классных руководителей.

Против России, считает Кириенко, воюют страны НАТО, целью которых является ликвидация исторических корней государства.

«Если бы это было не так, то война бы велась только на поле боя, но она ведётся с российской культурой, с российскими традициями, против российской истории», — цитирует Кириенко ТАСС.

Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, на Западе не скрывают намерений продолжать вести борьбу с Россией руками и жизнями украинцев.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявлял, что США и их союзники планируют «воевать до последнего украинца».

Украинский народ для Запада является «всего лишь разменной монетой в геополитической игре», подчеркнул он.