Медведев заявил о недопустимости пересмотра статуса постоянных членов СБ ООН

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пересмотр статуса постоянных членов СБ ООН недопустим.

«Статус постоянных членов Совета Безопасности — основателей ООН не должен подвергаться пересмотру, включая их право вето», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

По его словам, число постоянных членов Совбеза может быть увеличено, но полномочия нельзя подвергать изменению.

Он добавил, что в противном случае ООН ждёт кризис, и организация может повторить судьбу Лиги Наций.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за проведение реформы Совбеза ООН на фоне действий России на территории Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совете Безопасности организации.