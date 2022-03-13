В Японии выступили за реформы Совбеза ООН из-за действий России на Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за проведение реформы Совбеза ООН на фоне действий России на территории Украины, пишет Kyodo.

При этом, как сообщает ТАСС, сведений о сути упомянутых японским политиком реформ не приводится.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. На этом фоне США, страны ЕС и ряд других государств ввели первый пакет антироссийских ограничений.

24 февраля Путин сообщил о начале специальной военной операции. Это решение было принято в ответ на обращение глав республик с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Украины.

Впоследствии западные страны и их союзники продолжили санкционное давление на Москву.