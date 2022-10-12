Лавров заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН.

«Реформа Совета Безопасности назрела», — цитирует его ТАСС.

Лавров объяснил, что в данный момент состав СБ ООН нерепрезентативный, поскольку из 15 членов совета семь участников представляют коллективный Запад.

«Конечно же, хроническая недопредставленность развивающихся стран должна быть урегулирована», — подчеркнул глава российского МИД.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за проведение реформы Совбеза ООН на фоне действий России на территории Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совете Безопасности организации.