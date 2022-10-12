Узнать больше

Лавров заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН.

«Реформа Совета Безопасности назрела», — цитирует его ТАСС.

Лавров объяснил, что в данный момент состав СБ ООН нерепрезентативный, поскольку из 15 членов совета семь участников представляют коллективный Запад.

«Конечно же, хроническая недопредставленность развивающихся стран должна быть урегулирована», — подчеркнул глава российского МИД.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за проведение реформы Совбеза ООН на фоне действий России на территории Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совете Безопасности организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить