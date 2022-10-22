РИА Новости: парламент Черногории отправил в отставку «самых прозападных» глав МИД и МО
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Инициатором отставки членов кабмина в техническом мандате в октябре стал премьер Дритан Абазович.
Отправленные в отставку министры Кривокапич и Коневич возглавляют Социал-демократическую партию Черногории (СДП), которая 18 лет была партнёром Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича.
Так, глава МИД Кривокапич ранее утверждал, что для него является честью запрет на въезд в Россию вместе с союзниками по НАТО, а Коневич на встрече министров обороны стран НАТО заявлял о борьбе спецслужб страны с якобы российским влиянием в Черногории, пишет агентство.
14 октября главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в Россию в ответ на высылку Подгорицей российских дипломатов.
В начале сентября представители прозападных партий Черногории встретились с послами США, Британии и стран ЕС.
По мнению председателя партии «Свободная Черногория» Владислава Дайковича, Джуканович «проиграл выборы по воле народа страны и сейчас бегает по западным посольствам и умоляет о помощи».