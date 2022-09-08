Представители прозападных партий Черногории встретились с послами США, Британии и стран ЕС

В Черногории депутаты Демократической партии социалистов, Социал-демократической партии — Либеральной партии, Социал-демократов Черногории, Бошняцкой партии, представителей албанского народа в парламенте встретились с главой делегации ЕС Оаной Кристиной Попой, а также с послами Великобритании США и других стран Евросоюза.

Об этом сообщает РТ на Балканах.

Как заявил кандидат в мэры Подгорицы, председатель партии «Свободная Черногория» Владислав Дайкович: «Горе Черногории, если послы стран Запада решают судьбу страны».

«Мило Джуканович проиграл выборы по воле народа нашей страны и сейчас бегает по западным посольствам и умоляет о помощи. Представьте, что бы случилось, если бы сербские партии начали просить помощи у России, от российского или сербского послов. Думаю, в Черногории это стало бы «темой года», а Джуканович и его политики получили бы нервный срыв», — сказал политик.

Дайкович выразил мнение, что силы, собранные вокруг Демократической партии социалистов, «не имеют абсолютно никаких шансов на предстоящих выборах».

«Им не поможет это жалкое и напрасное нытьё послам ЕС. Они проиграли на выборах, народ сказал, что о них думает. «Свободная Черногория», которую я возглавляю, сделает большой вклад на выборах в Подгорице — я планирую баллотироваться на пост мэра. Я уверен, что Черногория после 30 лет все жё будет вырвана из рук Мило Джукановича и ДПС», — заявил он.

20 августа депутаты парламента Черногории проголосовали за недоверие правительству республики во главе с Дританом Абазовичем. Тогда инициатором голосования выступила Демократическая партия социалистов.