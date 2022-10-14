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Главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в Россию

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Главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в Россию в ответ на высылку Подгорицей российских дипломатов. Об этом сообщил российский МИД.
Главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в Россию
  • Gettyimages.ru
  • © Lorena Gomez / EyeEm

Отмечается, что 14 октября в российское посольство в Черногории была направлена нота МИД России о запрете на въезд в Россию главе МИД Черногории Ранко Кривокапичу, министру обороны этой страны Рашко Коневичу, а также бывшему директору Агентства национальной безопасности Саве Кентере.

«Данная мера является ответом на принятое в сентябре с. г. черногорской стороной очередное враждебное решение объявить persona non grata дипломатов посольства России в Подгорице», — объяснили в МИД.

Ранее МИД Черногории сообщил о высылке шести сотрудников посольства России «из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях».

29 сентября консульский отдел посольства России в Черногории сообщил о приостановке работы в связи с враждебными действиями черногорских властей.

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