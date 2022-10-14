Главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в Россию
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Отмечается, что 14 октября в российское посольство в Черногории была направлена нота МИД России о запрете на въезд в Россию главе МИД Черногории Ранко Кривокапичу, министру обороны этой страны Рашко Коневичу, а также бывшему директору Агентства национальной безопасности Саве Кентере.
«Данная мера является ответом на принятое в сентябре с. г. черногорской стороной очередное враждебное решение объявить persona non grata дипломатов посольства России в Подгорице», — объяснили в МИД.
Ранее МИД Черногории сообщил о высылке шести сотрудников посольства России «из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях».
29 сентября консульский отдел посольства России в Черногории сообщил о приостановке работы в связи с враждебными действиями черногорских властей.