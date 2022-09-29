Черногория высылает шесть российских дипломатов

Черногория высылает шесть сотрудников посольства России, сообщило Министерство иностранных дел республики.

В заявлении МИД говорится, что персонами нон грата объявлены шесть дипломатов «из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях».

Как ранее сообщил RT на Балканах, черногорское Агентство национальной безопасности в координации с западными партнёрами и Специальной государственной прокуратурой начало расследование в отношении двух граждан республики, шести российских дипломатов и 30 граждан России, временно проживающих в Черногории.