Суд в США вызвал Джен Псаки для дачи показаний по иску штата Миссури к Байдену

В США суд по иску к президенту Джо Байдену о свободе слова удовлетворил запрос истца о вызове свидетелей, среди которых бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, а также главный инфекционист Энтони Фаучи.

Об этом со ссылкой на судебную базу пишет РИА Новости.

Также для дачи показаний могут быть вызваны другие чиновники.

В роли истца выступает «штат Миссури и другие», который настаивает на сговоре Байдена и соцсетей, которые помечали дезинформацией сообщения по нескольким темам.

Среди таких тем агентство отмечает следующие: «ноутбук сына президента США Хантера Байдена», «лабораторное происхождение коронавируса», «оспаривание эффективности масок против COVID-19», «несогласие с итогами выборов».

В мае стало известно, что штаты Миссури и Луизиана подали в суд на Джо Байдена, Джен Псаки и на ряд американских чиновников. Их обвинили в оказании давления и во вступлении в сговор с крупными соцсетями для цензуры и замалчивания некоторых тем.

Нынешний пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что власти США работают с соцсетями для «точной информации».

Экс-президент Дональд Трамп предложил признать президентские выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые. По его утверждению, ФБР «похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена».