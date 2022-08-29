Трамп предложил объявить выборы 2020 года в США скомпрометированными и провести новые

Экс-президент США Дональд Трамп предложил признать президентские выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые.

Как пишет ТАСС, такое сообщение Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Теперь стало окончательно ясно, что ФБР похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, потому что знало, что если бы они этого не сделали, то «Трамп легко бы победил на президентских выборах в 2020 году». Это огромный обман и вмешательство в выборы на уровне, никогда не виданном в нашей стране», — заявил экс-президент.

Выход из этой ситуации — объявить «настоящего победителя» или «объявить выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые выборы», добавил он.

В декабре 2020 года Дональд Трамп заявил, что выборы президента Соединённых Штатов походили на голосование в странах третьего мира.

По его словам, многочисленные ошибки машин для голосования повлияли на результаты выборов.