Два штата подали иск против Байдена и представителей администрации
По данным Fox News, генпрокуроры республиканских штатов подали коллективный иск в федеральный суд Западного округа Луизианы.
В тексте заявления говорится, что ответчики работали с интернет-гигантами, в числе которых Twitter, YouTube и Meta* под предлогом борьбы с дезинформацией для цензуры таких тем, как дело сына президента США Хантера Байдена, а также происхождение коронавируса и голосование по почте.
Истцы утверждают, что Байден и члены его администрации принуждали соцсети подвергать неугодных спикеров цензуре.
24 марта в РХБЗ ВС России заявили, что к финансированию деятельности биолабораторий на Украине причастен фонд сына президента США Хантера Байдена Rosemont Seneca.
* Meta Platforms Inc (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.