Два штата подали иск против Байдена и представителей администрации

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Штаты Миссури и Луизиана подали в суд на президента США Джо Байдена, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и на ряд американских чиновников, обвинив их в оказании давления и вступлении в сговор с крупными соцсетями для цензуры и замалчивания некоторых тем.

По данным Fox News, генпрокуроры республиканских штатов подали коллективный иск в федеральный суд Западного округа Луизианы. 

В тексте заявления говорится, что ответчики работали с интернет-гигантами, в числе которых Twitter, YouTube и Meta* под предлогом борьбы с дезинформацией для цензуры таких тем, как дело сына президента США Хантера Байдена, а также происхождение коронавируса и голосование по почте.

Истцы утверждают, что Байден и члены его администрации принуждали соцсети подвергать неугодных спикеров цензуре.

24 марта в РХБЗ ВС России заявили, что к финансированию деятельности биолабораторий на Украине причастен фонд сына президента США Хантера Байдена Rosemont Seneca.

* Meta Platforms Inc (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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