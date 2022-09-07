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В Белом доме признали, что власти США работают с соцсетями для «точной информации»

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Власти США действительно взаимодействуют с соцсетями в контексте борьбы с неверной информацией на онлайн-платформах в интересах американского населения, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Для американского населения критически важно получать доступ к точной, достоверной и научно подтверждённой информации», — цитирует её РИА Новости.

Жан-Пьер уточнила, что соответствующая работа началась вестись с начала пандемии коронавируса.

Ранее штаты Миссури и Луизиана подали в суд на президента США Джо Байдена, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и на ряд американских чиновников, обвинив их в оказании давления и вступлении в сговор с крупными соцсетями для цензуры и замалчивания некоторых тем.

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