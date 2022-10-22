Дипломат Стржижовский заявил, что Украина не нужна Западу в качестве суверенного государства

Западные страны не нуждаются в суверенитете Украины, заявил пресс-секретарь постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский.

«Мало у кого вызывает сомнения, что Украина не нужна Западу в качестве суверенного государства, народ которой сам выбирает, как ему развиваться», — приводит слова дипломата ТАСС.

По словам Стржижовского, Украина является всего лишь пешкой в геополитической игре Запада, который преследует исключительно свои интересы.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западное командование из Киева руководит действиями украинских военных.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что западные страны пытаются реализовать планы по уничтожению России руками украинцев.