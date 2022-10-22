Узнать больше

Дипломат Стржижовский заявил, что Украина не нужна Западу в качестве суверенного государства

Короткая ссылка
Западные страны не нуждаются в суверенитете Украины, заявил пресс-секретарь постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский.

«Мало у кого вызывает сомнения, что Украина не нужна Западу в качестве суверенного государства, народ которой сам выбирает, как ему развиваться», — приводит слова дипломата ТАСС.

По словам Стржижовского, Украина является всего лишь пешкой в геополитической игре Запада, который преследует исключительно свои интересы.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западное командование из Киева руководит действиями украинских военных.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что западные страны пытаются реализовать планы по уничтожению России руками украинцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить