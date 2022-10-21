Будущий премьер Италии Джорджа Мелони приняла мандат на формирование правительства
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Об этом сообщает ТАСС.
По информации Rai News, встреча Мелони с президентом Серджо Маттареллой длилась не менее часа.
Правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия» набрала 44,53% на выборах в верхнюю палату парламента по итогам обработки более 90% бюллетеней.
Зампредседателя Европарламента Катарина Барли заявила, что победа правоцентристской коалиции на выборах в Италии вызывает беспокойство.