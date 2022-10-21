Будущий премьер Италии Джорджа Мелони приняла мандат на формирование правительства

Лидер победившей на парламентских выборах итальянской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони приняла мандат на формирование правительства Италии. Она стала первой женщиной на посту премьера страны. Новое правительство будет приведено к присяге 22 октября.

Об этом сообщает ТАСС.

По информации Rai News, встреча Мелони с президентом Серджо Маттареллой длилась не менее часа.

Правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия» набрала 44,53% на выборах в верхнюю палату парламента по итогам обработки более 90% бюллетеней.

Зампредседателя Европарламента Катарина Барли заявила, что победа правоцентристской коалиции на выборах в Италии вызывает беспокойство.