Канцлер Австрии Нехаммер: решение о передаче российских активов Украине должен принять суд

Решение о возможной передаче российских активов на нужды Украины должен принимать суд, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Он подчеркнул, что Австрия придерживается правовой позиции.

«Одно дело — конфискация, а другое — применение конфискованных активов. Для этого потребуется решение суда в какой-либо форме. Европа обязалась соблюдать принцип верховенства права», — цитирует канцлера ТАСС.

Нехаммер добавил, что в Совете министров юстиции обсуждают возможные пути разрешения ситуации.

В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке правовой базы для передачи замороженных активов России на «нужды восстановления Украины».

Швейцария не поддержала идею украинского президента Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных активов России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые попытки западных стран использовать замороженные резервы России будут считаться прямым воровством этих средств.