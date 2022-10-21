Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока нет понимания по подробностям работы газового хаба в Турции.

«Пока стройного понимания (как и кому будут поставлять газ из турецкого хаба. — RT) нет», — цитирует его РИА Новости.

12 октября российский президент Владимир Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, переместив утраченный из-за ЧП на «Северных потоках» объём газа в регион Чёрного моря.

В Кремле сообщили, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган позитивно воспринял предложение Путина о газовом хабе в Турции.

Позже Эрдоган заявил, что договорился с Путиным по газовому хабу в Турции.