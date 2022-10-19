Эрдоган напомнил, что Европа сможет использовать российский газ через будущий хаб
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Сейчас Европа думает, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию», — сказал Эрдоган на собрании своей партии в парламенте.
12 октября российский президент предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, переместив утраченный из-за ЧП на «Северных потоках» объём газа в регион Чёрного моря.
Турецкий президент после этого заявил, что в Турции в кратчайшие сроки будет создан международный газовый хаб.