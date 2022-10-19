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Эрдоган напомнил, что Европа сможет использовать российский газ через будущий хаб

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о создании газового хаба, а Европа может использовать российский газ через Турцию.
Эрдоган напомнил, что Европа сможет использовать российский газ через будущий хаб
  • AP
  • © Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас Европа думает, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию», — сказал Эрдоган на собрании своей партии в парламенте.

12 октября российский президент предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, переместив утраченный из-за ЧП на «Северных потоках» объём газа в регион Чёрного моря.

Турецкий президент после этого заявил, что в Турции в кратчайшие сроки будет создан международный газовый хаб.

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