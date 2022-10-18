Экономист Мильчакова высказалась о ситуации с газом в Европе

Кандидат экономических наук Наталья Мильчакова высказалась о ситуации с газом в Европе.

«Несмотря на заполненность подземных хранилищ газом почти полностью уже в начале октября, Евросоюзу будет непросто пережить зиму 2022—2023 годов, даже если погода окажется относительно мягкой», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Как отметила Мильчакова, ЕС привык к дешёвым энергоресурсам из России, а теперь будет вынужден жить по-другому.

«Хотя Россия по-прежнему поставляет газ в Европу через вторую нитку «Турецкого потока» мощностью только 15,7 млрд куб. м газа в год и частично — через ГТС Украины, объёмы поставок несравнимы с теми, которые поступали по «Северному потоку» мощностью 55 млрд куб. м в год и уж совсем несравнимы с теми объёмами, которые европейские клиенты «Газпрома» могли бы получать ещё и по «Северному потоку — 2», если бы он был запущен в эксплуатацию», — пояснила она.

По её словам, заменить российский газ поставками СПГ Европе пока проблематично.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.