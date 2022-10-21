Мужчину с ножом задержали недалеко от британского парламента
- AP
Инцидент произошёл в 11:50 по местному времени (13:50 мск) в районе Милбанка.
«Мужчину задержали за хранение колюще-режущего предмета и заключили под стражу», — пишет газета.
В октябре прошлого года британский депутат-консерватор Дэвид Эмесс скончался от нанесённых мужчиной ножевых ранений.
Нападение произошло во время его встречи с избирателями в методистской церкви в графстве Эссекс. Полиция оперативно задержала нападавшего.
Убийство объявлено британской полицией террористическим актом.