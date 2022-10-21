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Мужчину с ножом задержали недалеко от британского парламента

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Британская полиция применила шокер против мужчины с ножом, который вёл себя «неадекватно» около здания парламента в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.
Мужчину с ножом задержали недалеко от британского парламента
  • AP

Инцидент произошёл в 11:50 по местному времени (13:50 мск) в районе Милбанка.

«Мужчину задержали за хранение колюще-режущего предмета и заключили под стражу», — пишет газета.

В октябре прошлого года британский депутат-консерватор Дэвид Эмесс скончался от нанесённых мужчиной ножевых ранений.

Нападение произошло во время его встречи с избирателями в методистской церкви в графстве Эссекс. Полиция оперативно задержала нападавшего.

Убийство объявлено британской полицией террористическим актом.

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