Мужчину с ножом задержали недалеко от британского парламента

Британская полиция применила шокер против мужчины с ножом, который вёл себя «неадекватно» около здания парламента в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

AP

Инцидент произошёл в 11:50 по местному времени (13:50 мск) в районе Милбанка. «Мужчину задержали за хранение колюще-режущего предмета и заключили под стражу», — пишет газета. В октябре прошлого года британский депутат-консерватор Дэвид Эмесс скончался от нанесённых мужчиной ножевых ранений. Нападение произошло во время его встречи с избирателями в методистской церкви в графстве Эссекс. Полиция оперативно задержала нападавшего. Убийство объявлено британской полицией террористическим актом.