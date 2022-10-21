Арестованный в Италии сын красноярского губернатора Усс отказался от экстрадиции в США

Адвокат Виничио Нардо сообщил, что его подзащитный Артём Усс, сын губернатора Красноярского края, отказался от экстрадиции из Италии в США.

Об этом пишет РИА Новости.

Адвокат заявил, что защита Усса намерена обратиться в суд с запросом о переводе его под домашний арест.

«На этом заседании этого нельзя было сделать, потому что на нём только устанавливали личность и был задан вопрос об экстрадиции», — уточнил адвокат.

19 октября Минюст США заявил об аресте в Италии Артёма Усса. Он был задержан в Италии по запросу американских властей.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения властей США в адрес его сына.