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Washington Post: Маск планирует уволить 75% сотрудников Twitter в случае его приобретения

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Бизнесмен Илон Маск планирует уволить 75% сотрудников Twitter в случае приобретения компании, сообщает газета Washington Post со ссылкой на корпоративные документы.

Отмечается, что речь идёт об уменьшении штата с нынешних 7,5 тыс. человек до чуть более 2 тыс. работников.

При этом сокращения ожидаются даже в случае срыва сделки. По данным WP, руководство Twitter планировало сократить фонд заработной платы компании на $800 млн к концу 2023 года, что означает необходимость сокращения примерно четверти всех сотрудников.

Ранее Маск уведомил Twitter о расторжении сделки о покупке компании из-за того, что в соцсети не выполнили договорных обязательств.

После этого компания подала в суд на Маска, чтобы добиться приобретения соцсети миллиардером.

Позднее сообщалось, что власти США расследуют действия Маска касательно сделки с Twitter.

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