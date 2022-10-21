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РИА Новости: арестованного в США Усса подозревают в контрабанде венесуэльской нефти

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Сына губернатора Красноярского края Артёма Усса подозревают в контрабанде нефти венесуэльской компании.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст обвинительного заключения.

«Ответчики Юрий Орехов, Артём Усс и их сообщники также занимались контрабандой нефти, находящейся под санкциями компании PDVSA, для конечных российских и китайских потребителей», — говорится в документе.

Ранее Минюст США заявил об аресте в Италии Артёма Усса по делу об уклонении от санкций и отмыванию денег.

Адвокат сообщил, что Артём Усс заявляет о своей невиновности

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