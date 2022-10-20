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Адвокат: арестованный в Италии сын красноярского губернатора Усс заявляет о невиновности

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Арестованный в Италии сын красноярского губернатора Артём Усс заявляет о своей невиновности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката россиянина.
Адвокат: арестованный в Италии сын красноярского губернатора Усс заявляет о невиновности
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  • © NurPhoto

Адвокат заявил, что материалы дела Усса должны прибыть из Соединённых Штатов в Италию в ближайшие дни.

«Он заявляет о своей невиновности. Посмотрим, что будет в материалах дела», — сказал адвокат.

По его словам, Усс находится в тюрьме города Бусто-Арсицио под Миланом.

Ранее Минюст США заявил об аресте в Италии Артёма Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, по делу об уклонении от санкций и отмыванию денег.

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