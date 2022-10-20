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В Белом доме после ареста Усса заявили о продолжении диалога с Россией по заключённым

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на просьбу прокомментировать арест россиянина Артёма Усса в Италии по запросу США заявила, что стороны продолжат диалог по заключённым.
В Белом доме после ареста Усса заявили о продолжении диалога с Россией по заключённым
  • AP
  • © Evan Vucci

Об этом она сказала в ходе брифинга.

«Я не хотела бы спекулировать, однако мы намерены продолжать вести диалог по (установленным) каналам», — цитирует её РИА Новости.

Также она назвала приоритетным для властей США вопрос освобождения осуждённых в России американцев.

Ранее Минюст США заявил об аресте в Италии Артёма Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, по делу об уклонении от санкций и отмыванию денег.

Адвокат сообщил, что Артём Усс заявляет о своей невиновности

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