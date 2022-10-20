В Белом доме после ареста Усса заявили о продолжении диалога с Россией по заключённым
- AP
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Об этом она сказала в ходе брифинга.
«Я не хотела бы спекулировать, однако мы намерены продолжать вести диалог по (установленным) каналам», — цитирует её РИА Новости.
Также она назвала приоритетным для властей США вопрос освобождения осуждённых в России американцев.
Ранее Минюст США заявил об аресте в Италии Артёма Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, по делу об уклонении от санкций и отмыванию денег.
Адвокат сообщил, что Артём Усс заявляет о своей невиновности.