В Белом доме заявили об изучении возможности введения новых санкций против России и Ирана

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил об изучении возможности введения новых санкций против России и Ирана за якобы военно-техническое сотрудничество между странами.

«Мы продолжим привлекать к ответственности как Россию, так и Иран. Конечно, мы изучаем новые санкции», — цитирует его ТАСС.

Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале решение о введении санкций против трёх физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «притянутыми за уши» утверждения о якобы поставках России иранских БПЛА.