В Белом доме заявили об изучении возможности введения новых санкций против России и Ирана
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«Мы продолжим привлекать к ответственности как Россию, так и Иран. Конечно, мы изучаем новые санкции», — цитирует его ТАСС.
Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале решение о введении санкций против трёх физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «притянутыми за уши» утверждения о якобы поставках России иранских БПЛА.