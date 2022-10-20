Узнать больше

Трамп: ладить с Россией хорошо, потому что у неё есть 1332 ядерные боеголовки

Короткая ссылка
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией нужно ладить, поскольку в её арсенале находится 1332 ядерные боеголовки.
Трамп: ладить с Россией хорошо, потому что у неё есть 1332 ядерные боеголовки
  • Gettyimages.ru
  • © Mario Tama

Как сообщает CNN, об этом Трамп сказал в интервью американскому журналисту и автору бестселлера «Страх: Трамп в Белом доме» Бобу Вудворду, который готовит к выпуску аудиокнигу «Записи Трампа».

«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, понимаете? Особенно потому, что у неё есть 1332 ядерные... боеголовки», — сказал бывший американский президент.

В интервью он также признался, что создал такой мощный оружейный комплекс, о котором российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин никогда не слышали.

В начале сентября Трамп назвал президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными руководителями.

Кроме того, 18 сентября в ходе выступления на митинге в штате Огайо он заявил, что представители Демократической партии США распространяют дезинформацию, в том числе о России.

Подробнее — в материале Ино ТВ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить