Трамп: ладить с Россией хорошо, потому что у неё есть 1332 ядерные боеголовки

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией нужно ладить, поскольку в её арсенале находится 1332 ядерные боеголовки.

Как сообщает CNN, об этом Трамп сказал в интервью американскому журналисту и автору бестселлера «Страх: Трамп в Белом доме» Бобу Вудворду, который готовит к выпуску аудиокнигу «Записи Трампа».

«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, понимаете? Особенно потому, что у неё есть 1332 ядерные... боеголовки», — сказал бывший американский президент.

В интервью он также признался, что создал такой мощный оружейный комплекс, о котором российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин никогда не слышали.

В начале сентября Трамп назвал президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными руководителями.

Кроме того, 18 сентября в ходе выступления на митинге в штате Огайо он заявил, что представители Демократической партии США распространяют дезинформацию, в том числе о России.

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