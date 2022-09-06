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Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина умными руководителями

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Экс-президент США Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными руководителями, сообщает газета La Repubblica.
Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина умными руководителями
  • Gettyimages.ru
  • © James Devaney

По словам Трампа, когда он называет лидеров Китая и России жёсткими и умными, в СМИ происходит «взрыв».

«Да, так и есть. Чтобы управлять полутора миллиардами людей с железной хваткой, нужно быть умным человеком», — цитирует экс-президента США РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин в ситуации с Украиной повёл себя как умный лидер.

Кроме того, в эфире радиостанции iHeart он назвал гениальным решение Путина о признании Луганской и Донецкой народных республик.

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