Трамп назвал Путина «очень смекалистым» на фоне решения о признании ЛНР и ДНР
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«Это гениально... Он намерен войти (на территорию республик. — RT) и быть там миротворцем. Это самые сильные миротворческие силы... Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», — сказал Трамп.
В заключение бывший американский лидер назвал Путина «очень смекалистым».
21 февраля российский президент подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Подробнее — в материале RT.