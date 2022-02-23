Трамп назвал Путина «очень смекалистым» на фоне решения о признании ЛНР и ДНР

Экс-президент США Дональд Трамп в эфире радиостанции iHeart назвал гениальным решение российского лидера Владимира Путина о признании Луганской и Донецкой народных республик.

«Это гениально... Он намерен войти (на территорию республик. — RT) и быть там миротворцем. Это самые сильные миротворческие силы... Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», — сказал Трамп.

В заключение бывший американский лидер назвал Путина «очень смекалистым».

21 февраля российский президент подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Подробнее — в материале RT.