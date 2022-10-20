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Захарова: исключение треста «Арктикуголь» из турассоциации Шпицбергена является русофобией

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что исключение российской государственной компании «Арктикуголь» из туристической ассоциации Шпицбергена является проявлением русофобии и провоцирует враждебные настроения на архипелаге.
Захарова: исключение треста «Арктикуголь» из турассоциации Шпицбергена является русофобией
  • AFP
  • © Jonathan NACKSTRAND

Как сообщает РИА Новости, правление Совета по туризму Шпицбергена приняло решение исключить «Арктикуголь» из-за спецоперации России на Украине.

«Подобные недружественные решения... культивируют русофобию, враждебные настроения на архипелаге и, конечно, политизируют сферу туризма», — цитирует агентство Захарову.

Она подчеркнула, что данная ситуация является продолжением введённого весной «дискриминационного бойкота» российскому оператору со стороны местного турбизнеса. 

29 июня генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин сообщил, что Россия и Норвегия проводят консультации в связи с ситуацией с запретом провоза грузов в российские посёлки на Шпицбергене.

Позже, в начале июля, Гущин заявил, что грузы из России на Шпицберген будут доставлять не российские, а норвежские перевозчики.

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