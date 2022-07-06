Генконсул сообщил, что грузы из России на Шпицберген будут доставлять норвежцы

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Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин заявил, что грузы из России на Шпицберген будут доставлять не российские, а норвежские перевозчики.
Генконсул сообщил, что грузы из России на Шпицберген будут доставлять норвежцы
  • РИА Новости

«Норвегия так и не дала разрешения на пропуск и транзит грузов российскими автоперевозчиками, просто трест «Арктикуголь» договорился с норвежской автотранспортной компанией, она забрала грузы и перевезла их через границу», — приводит РИА Новости его слова.

Гущин добавил, что российские контейнеры прибудут в Баренцбург на Шпицбергене 8 июля.

Ранее представитель норвежского МИД Ане Лунде объяснила, что решение пропустить через норвежскую границу российские грузы на Шпицберген стало результатом дипломатических контактов между двумя странами.

28 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе — «Стурскуг».

Позднее Гущин предположил, что норвежские власти не продумали до конца все последствия этого шага.

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