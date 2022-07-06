В МИД Норвегии объяснили решение пропустить российские грузы на Шпицберген

Представитель норвежского МИД Ане Лунде в интервью телеканалу NRK объяснила, что решение пропустить через норвежскую границу российские грузы на Шпицберген стало результатом дипломатических контактов между двумя странами.

«Это стало результатом обычных контактов на уровне посольств между норвежскими и российскими дипломатами», — сказала она.

По её словам, норвежская сторона рада, что вопрос разрешился благоприятным образом.

Также Лунде заявила, что решение не связано с поднятием Москвой вопроса о денонсации или приостановлении договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

Она добавила, что норвежский транспорт забрал контейнеры с границы 2 июля. 5 июля контейнеры погрузили на судно, которое отправилось на Шпицберген.

Ранее сообщалось, что Норвегия согласилась пропустить через свою территорию грузы для российских поселений на Шпицбергене.

28 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе — «Стурскуг».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.