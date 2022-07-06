Норвегия согласилась пропустить грузы из России на Шпицберген

Норвегия согласилась пропустить через свою территорию грузы для российских поселений на Шпицбергене.

Об этом сообщает телеканал NRK со ссылкой на МИД Норвегии.

Отмечается, что контейнеры сначала будут доставлены в город Тромсё, а затем на Шпицберген.

28 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе — «Стурскуг».

Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин, комментируя отказ Норвегии в пропуске грузов для российских поселений, предположил, что норвежские власти не продумали до конца все последствия этого шага.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.