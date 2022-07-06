В Кремле назвали непростой ситуацию с ограничением поставок из Норвегии на Шпицберген

Ситуация с решением Норвегии ограничить поставки для россиян на Шпицберген очень непростая, рассматриваются все сценарии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Надеемся, что удастся всё-таки путём диалога урегулировать эту проблему», — сказал Песков.

28 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе — «Стурскуг».

Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин, комментируя отказ Норвегии в пропуске грузов для российских поселений, предположил, что норвежские власти не продумали до конца все последствия этого шага.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации, или приостановления, договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.