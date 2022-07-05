Володин поручил рассмотреть вопрос денонсации договора с Норвегией о морских пространствах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации, или приостановления, договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

Об этом пишет РИА Новости.

В ходе заседания депутат от КПРФ Михаил Матвеев отметил, что договор был ратифицирован в 2010 году.

Согласно документу, «175 тысяч квадратных километров Баренцева моря мы уступили Норвегии».

Матвеев заявил, что это объяснялось тем, что договор должен был позитивно влиять на «взаимодействие арктических стран».

«Сегодня мы видим, как Королевство Норвегия препятствует на Шпицберген, в наши поселения, направлять продовольственные грузы», — отметил он.

На это Володин сказал, что главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому следует разобраться в этом вопросе и затем проинформировать депутатов.

28 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе — «Стурскуг».

Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин, комментируя отказ Норвегии в пропуске грузов для российских поселений, предположил, что норвежские власти не продумали до конца все последствия этого шага.