В Париже сотрудник ресторана не пустил двух украинок со словами «Да здравствует Путин!»

Работник одного из парижских ресторанов Le Cosy Montparnasse не пустил двух граждан Украины в заведение со словами «Да здравствует Путин!». Об этом сообщил заместитель мэра Парижа Жан-Люк Ромеро-Мишель.

Ромеро-Мишель рассказал об этом в Twitter.

Работник ресторана объясняет свои действия тем, что он поддерживает президента России Владимира Путина.

«Да здравствует Путин! Пока!» — сказал сотрудник.

Ромеро-Мишель назвал произошедшее «неприемлемым».

Ранее сообщалось, что во Франции будут судить бывшего украинского военного, который напал на двух украинок, ошибочно приняв их за русских.

Пострадавшие в свою очередь тоже восприняли мужчину за русского, после чего обратились в полицию.