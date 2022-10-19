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В Париже сотрудник ресторана не пустил двух украинок со словами «Да здравствует Путин!»

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Работник одного из парижских ресторанов Le Cosy Montparnasse не пустил двух граждан Украины в заведение со словами «Да здравствует Путин!». Об этом сообщил заместитель мэра Парижа Жан-Люк Ромеро-Мишель.
В Париже сотрудник ресторана не пустил двух украинок со словами «Да здравствует Путин!»
  • Gettyimages.ru
  • © Antoine Gyori - Corbis

Ромеро-Мишель рассказал об этом в Twitter.

Работник ресторана объясняет свои действия тем, что он поддерживает президента России Владимира Путина. 

«Да здравствует Путин! Пока!» — сказал сотрудник.

Ромеро-Мишель назвал произошедшее «неприемлемым».

Ранее сообщалось, что во Франции будут судить бывшего украинского военного, который напал на двух украинок, ошибочно приняв их за русских.

Пострадавшие в свою очередь тоже восприняли мужчину за русского, после чего обратились в полицию.

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