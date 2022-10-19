В Париже сотрудник ресторана не пустил двух украинок со словами «Да здравствует Путин!»
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Ромеро-Мишель рассказал об этом в Twitter.
Работник ресторана объясняет свои действия тем, что он поддерживает президента России Владимира Путина.
«Да здравствует Путин! Пока!» — сказал сотрудник.
Ромеро-Мишель назвал произошедшее «неприемлемым».
Ранее сообщалось, что во Франции будут судить бывшего украинского военного, который напал на двух украинок, ошибочно приняв их за русских.
Пострадавшие в свою очередь тоже восприняли мужчину за русского, после чего обратились в полицию.