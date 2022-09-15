Во Франции произошёл конфликт между украинцами, принявшими друг друга за русских
- РИА Новости
Инцидент произошёл 11 сентября в городе Рокбрюн-Кап-Мартен рядом с Ниццей.
«12 сентября 2022 года две женщины украинского происхождения подали жалобу в комиссариат полиции Ментона по поводу насилия, совершенного против них накануне в городе Рокбрюн-Кап-Мартен. На допросе в полиции обвиняемый, также украинец по происхождению, признал насилие, преуменьшив его», — говорится в документе, который опубликовал прокурор Ниццы Ксавье Боном.
Пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Олег Николаенко, комментируя происшествие, заявил, что «агрессоры должны быть наказаны».
В мае газета Österreich сообщила, что массовая драка произошла между мужчинами на машинах с украинскими номерами и местными таксистами, инцидент произошёл у отеля «Бристоль».