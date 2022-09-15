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Во Франции произошёл конфликт между украинцами, принявшими друг друга за русских

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Во Франции будут судить бывшего украинского военного, который напал на двух украинок, ошибочно приняв их за русских. Пострадавшие, в свою очередь, тоже восприняли мужчину за русского, после чего обратились в полицию. Об этом сообщает 20 Minutes.
Во Франции произошёл конфликт между украинцами, принявшими друг друга за русских
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 11 сентября в городе Рокбрюн-Кап-Мартен рядом с Ниццей.

«12 сентября 2022 года две женщины украинского происхождения подали жалобу в комиссариат полиции Ментона по поводу насилия, совершенного против них накануне в городе Рокбрюн-Кап-Мартен. На допросе в полиции обвиняемый, также украинец по происхождению, признал насилие, преуменьшив его», — говорится в документе, который опубликовал прокурор Ниццы Ксавье Боном.

Пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Олег Николаенко, комментируя происшествие, заявил, что «агрессоры должны быть наказаны».

В мае газета Österreich сообщила, что массовая драка произошла между мужчинами на машинах с украинскими номерами и местными таксистами, инцидент произошёл у отеля «Бристоль».

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