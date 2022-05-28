Österreich: полиция Вены расследует драку с участием украинцев рядом с отелем

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Массовая драка произошла между мужчинами на машинах с украинскими номерами и местными таксистами, пишет газета Österreich, инцидент произошёл у отеля «Бристоль», предположительно, 25 мая.
Österreich: полиция Вены расследует драку с участием украинцев рядом с отелем
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«Продолжает поднимать волну видео, на котором запечатлена жестокая массовая драка... Инцидент произошёл в среду около 12:00 перед одним из самых известных отелей Вены», — пишет издание.

В полиции сообщили, что причиной драки мог стать «спор о парковочном месте».

«Два чёрных внедорожника с украинскими номерами, припаркованные перед гостиницей «Бристоль», привлекли внимание таксистов», — пишет издание.

Два таксиста получили травмы, один из них потерял сознание во время конфликта.

Полиция ведёт расследование.

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