В МИД ФРГ назвали ужесточение визовых требований к россиянам адаптацией к правилам ЕС

Ужесточение визовых требований к гражданам России со стороны Германии является адаптацией к общеевропейским правилам.

Об этом, как пишет ТАСС, заявил представитель МИД республики Кристофер Бургер.

«В принципе, нужно разделять: не правительство Германии ужесточает (правила. — RT), но Еврокомиссия распространила скорректированные общие правила выдачи шенгенских виз россиянам», — сказал он.

17 октября стало известно, что для получения шенгенской визы в Германию россиянам необходимо предоставить выписку из банка, действующего в странах Евросоюза.

В конце сентября Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза не принимать заявки от граждан России на визы, поданные в третьих странах.

Также ЕК представила обновлённые рекомендации для стран — членов ЕС по ужесточению выдачи краткосрочных шенгенских виз россиянам.