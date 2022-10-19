В МИД ФРГ назвали ужесточение визовых требований к россиянам адаптацией к правилам ЕС
Об этом, как пишет ТАСС, заявил представитель МИД республики Кристофер Бургер.
«В принципе, нужно разделять: не правительство Германии ужесточает (правила. — RT), но Еврокомиссия распространила скорректированные общие правила выдачи шенгенских виз россиянам», — сказал он.
17 октября стало известно, что для получения шенгенской визы в Германию россиянам необходимо предоставить выписку из банка, действующего в странах Евросоюза.
В конце сентября Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза не принимать заявки от граждан России на визы, поданные в третьих странах.
Также ЕК представила обновлённые рекомендации для стран — членов ЕС по ужесточению выдачи краткосрочных шенгенских виз россиянам.