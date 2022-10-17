Германия ужесточила правила выдачи шенгенской визы для россиян

Для получения шенгенской визы в Германию россиянам теперь необходимо предоставить выписку из банка, действующего в странах ЕС. Об этом говорится на портале сервисно-визового центра VisaMetric.

Отмечается, что туристы должны предоставить документы о наличии финансовых средств на время пребывания в шенгенской зоне.

«К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах-членах ЕС», — говорится в тексте.

Ранее Еврокомиссия опубликовала обновлённые рекомендации для стран — членов ЕС по ужесточению выдачи краткосрочных шенгенских виз россиянам.

Как заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон, ЕК рекомендовала странам Евросоюза не принимать заявки от граждан России на визы, поданные в третьих странах.