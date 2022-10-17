Германия ужесточила правила выдачи шенгенской визы для россиян
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Отмечается, что туристы должны предоставить документы о наличии финансовых средств на время пребывания в шенгенской зоне.
«К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах-членах ЕС», — говорится в тексте.
Ранее Еврокомиссия опубликовала обновлённые рекомендации для стран — членов ЕС по ужесточению выдачи краткосрочных шенгенских виз россиянам.
Как заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон, ЕК рекомендовала странам Евросоюза не принимать заявки от граждан России на визы, поданные в третьих странах.