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Германия ужесточила правила выдачи шенгенской визы для россиян

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Для получения шенгенской визы в Германию россиянам теперь необходимо предоставить выписку из банка, действующего в странах ЕС. Об этом говорится на портале сервисно-визового центра VisaMetric.
Германия ужесточила правила выдачи шенгенской визы для россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Aslan Alphan

Отмечается, что туристы должны предоставить документы о наличии финансовых средств на время пребывания в шенгенской зоне.

«К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах-членах ЕС», — говорится в тексте.

Ранее Еврокомиссия опубликовала обновлённые рекомендации для стран — членов ЕС по ужесточению выдачи краткосрочных шенгенских виз россиянам.

Как заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон, ЕК рекомендовала странам Евросоюза не принимать заявки от граждан России на визы, поданные в третьих странах.

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