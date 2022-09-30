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Еврокомиссия советует не принимать от россиян заявки на визы, поданные в третьих странах

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Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза не принимать заявки от граждан России на визы, поданные в третьих странах. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон.
Еврокомиссия советует не принимать от россиян заявки на визы, поданные в третьих странах
  • AP

«Многие россияне выехали из России в соседние страны, где они могут обратиться в консульства государств ЕС для оформления запросов на визы. В инструкциях мы говорим о том, что страны ЕС не должны принимать заявки на шенгенские визы от граждан России, находящихся в третьих странах», — сказала она, слова комиссара приводит РИА Новости.

По её словам, россияне «должны делать это в своей стране».

«Исключения составляют визы по гуманитарным или семейным причинам, визы для журналистов. Для таких категорий возможность подать заявку на визу должна сохраняться», — добавила она.

30 сентября Еврокомиссия представила обновлённые рекомендации для стран — членов ЕС по ужесточению выдачи краткосрочных шенгенских виз россиянам.

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