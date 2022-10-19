Глава МИД ФРГ заявила о важности «безопасности от России»

Требования компромиссов и переговоров с Россией наивны, необходима безопасность от России, а не с Россией, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Звучат вопросы и легкомысленные изречения, мол, «давайте уже, устраивайте переговоры, ведь не так уж и важна каждая часть Украины. И не нужна ли нам готовность к компромиссам, чтобы у нас наконец наступил мир?» Но я вам скажу чётко и ясно, даже если это и важно при расходящемся мнении вести дискуссии, особенно в эти времена: это наивная позиция», — приводит РИА Новости слова Бербок на внешнеполитическом форуме фонда «Körber-Stiftung».

Она отметила, что подобная позиция провалилась ещё в 2014 году.

Глава МИД добавила, что для Европы сейчас важна не «безопасность с Россией», а «безопасность от России».