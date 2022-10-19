Узнать больше

Глава МИД ФРГ заявила о важности «безопасности от России»

Короткая ссылка
Требования компромиссов и переговоров с Россией наивны, необходима безопасность от России, а не с Россией, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Звучат вопросы и легкомысленные изречения, мол, «давайте уже, устраивайте переговоры, ведь не так уж и важна каждая часть Украины. И не нужна ли нам готовность к компромиссам, чтобы у нас наконец наступил мир?» Но я вам скажу чётко и ясно, даже если это и важно при расходящемся мнении вести дискуссии, особенно в эти времена: это наивная позиция», — приводит РИА Новости слова Бербок на внешнеполитическом форуме фонда «Körber-Stiftung».

Она отметила, что подобная позиция провалилась ещё в 2014 году.

Глава МИД добавила, что для Европы сейчас важна не «безопасность с Россией», а «безопасность от России».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить