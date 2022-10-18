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В США заявили о нацеленности на успешные переговоры с Россией по обмену заключёнными

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В Вашингтоне настроены на успешное завершение переговоров с Москвой по обмену заключёнными, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В США заявили о нацеленности на успешные переговоры с Россией по обмену заключёнными
  • РИА Новости

«Возвращение Бриттни (Грайнер. — RT) и Пола Уилана на родину является приоритетом для нынешней администрации», — цитирует её ТАСС.

По словам чиновницы, американская администрация продолжит диалог с Россией на тему обмена заключёнными.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что перспективы проводить какие-либо переговоры с президентом России Владимиром Путиным на данный момент отсутствуют, однако он был бы не против обсудить с российским коллегой проблему заключённых.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.

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