В США заявили о нацеленности на успешные переговоры с Россией по обмену заключёнными
- РИА Новости
«Возвращение Бриттни (Грайнер. — RT) и Пола Уилана на родину является приоритетом для нынешней администрации», — цитирует её ТАСС.
По словам чиновницы, американская администрация продолжит диалог с Россией на тему обмена заключёнными.
На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что перспективы проводить какие-либо переговоры с президентом России Владимиром Путиным на данный момент отсутствуют, однако он был бы не против обсудить с российским коллегой проблему заключённых.
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.