Столтенберг заявил об «отличающемся положении» претендующей на членство в НАТО Украины

Положение стремящейся в НАТО Украины отличается от положения Швеции и Финляндии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я абсолютно уверен, что Украина находится совершенно в другом положении, чем Швеция и Финляндия», — цитирует его РИА Новости.

По словам Столтенберга, Швеция и Финляндия являются давними партнёрами НАТО и в альянсе есть консенсус по их членству.

«На Украине же мы видим продолжающуюся войну, и здесь приоритетом является предоставление военной поддержки», — сказал он.

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.

По словам замсекретаря Совета безопасности России Александра Венедиктова, вступление Украины в НАТО может привести мир к третьей мировой войне.