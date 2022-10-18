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Столтенберг заявил об «отличающемся положении» претендующей на членство в НАТО Украины

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Положение стремящейся в НАТО Украины отличается от положения Швеции и Финляндии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил об «отличающемся положении» претендующей на членство в НАТО Украины
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Я абсолютно уверен, что Украина находится совершенно в другом положении, чем Швеция и Финляндия», — цитирует его РИА Новости.

По словам Столтенберга, Швеция и Финляндия являются давними партнёрами НАТО и в альянсе есть консенсус по их членству.

«На Украине же мы видим продолжающуюся войну, и здесь приоритетом является предоставление военной поддержки», — сказал он.

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.

По словам замсекретаря Совета безопасности России Александра Венедиктова, вступление Украины в НАТО может привести мир к третьей мировой войне.

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