Узнать больше

В США заявили, что не против поставок российских удобрений и зерна на мировой рынок

Короткая ссылка
США не распространяют санкции на поставки российских удобрений и зерна на мировые рынки, заявила помощник госсекретаря по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.
В США заявили, что не против поставок российских удобрений и зерна на мировой рынок
  • Gettyimages.ru
  • © Timothy Hearsum

«У нас нет никаких озабоченностей касательно экспорта Россией зерна или удобрений. В действительности, как мне кажется, план по продлению зерновой сделки детально затрагивает этот вопрос», — цитирует её РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад несёт ответственность за ухудшение продовольственной ситуации в мире.

По его словам, поставки российского зерна и удобрений в другие страны по-прежнему затруднены санкциями.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу A Haber сообщил, что Анкара получила гарантии от Вашингтона по выходу российской агропродукции на рынки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить