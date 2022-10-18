В США заявили, что не против поставок российских удобрений и зерна на мировой рынок

США не распространяют санкции на поставки российских удобрений и зерна на мировые рынки, заявила помощник госсекретаря по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.

«У нас нет никаких озабоченностей касательно экспорта Россией зерна или удобрений. В действительности, как мне кажется, план по продлению зерновой сделки детально затрагивает этот вопрос», — цитирует её РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад несёт ответственность за ухудшение продовольственной ситуации в мире.

По его словам, поставки российского зерна и удобрений в другие страны по-прежнему затруднены санкциями.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу A Haber сообщил, что Анкара получила гарантии от Вашингтона по выходу российской агропродукции на рынки.