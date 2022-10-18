В США заявили, что не против поставок российских удобрений и зерна на мировой рынок
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«У нас нет никаких озабоченностей касательно экспорта Россией зерна или удобрений. В действительности, как мне кажется, план по продлению зерновой сделки детально затрагивает этот вопрос», — цитирует её РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад несёт ответственность за ухудшение продовольственной ситуации в мире.
По его словам, поставки российского зерна и удобрений в другие страны по-прежнему затруднены санкциями.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу A Haber сообщил, что Анкара получила гарантии от Вашингтона по выходу российской агропродукции на рынки.