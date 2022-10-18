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Постпред США при НАТО заявила, что Штаты рассматривают отношения России и КНР как вызов

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Отношения России и Китая являются вызовом для НАТО, с которым США планируют бороться, заявила постпред Соединённых Штатов при альянсе Джулианна Смит.
Постпред США при НАТО заявила, что Штаты рассматривают отношения России и КНР как вызов
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Мы считаем это своего рода вызовом для нас... Полагаю, мы должны думать не только о том, как справиться с КНР и Россией по отдельности, но и о том, как справляться с этими двумя странами вместе, а также с развитием их отношений», — цитирует её ТАСС.

Как ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, в США встревожены углублением связей между Россией и Китаем, особенно когда проводится российская спецоперация на Украине.

Президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня образования КНР отметил развитие отношений двух стран в различных сферах в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

В частности, Россия и Китай в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» отработали совместные действия боевых кораблей, в том числе разгром сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп условного противника.

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