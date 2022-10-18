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В Анкаре заявили, что встреча Путина и Зеленского в Турции сейчас невозможна

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Предпосылок для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции на данный момент нет. Об этом в эфире телеканала A Haber заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
В Анкаре заявили, что встреча Путина и Зеленского в Турции сейчас невозможна
  • AP
  • © Emrah Gurel

«На данный момент таких предпосылок нет», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможности проведения переговоров в Турции.

Ранее Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал ложью заявления США о том, что Россия отказывается от переговоров.

Путин заявил, что Москва всегда открыта к переговорам с Киевом, если украинский режим «созреет».

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