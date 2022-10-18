В Анкаре заявили, что встреча Путина и Зеленского в Турции сейчас невозможна

Предпосылок для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции на данный момент нет. Об этом в эфире телеканала A Haber заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

AP

© Emrah Gurel