В Анкаре заявили, что встреча Путина и Зеленского в Турции сейчас невозможна
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«На данный момент таких предпосылок нет», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможности проведения переговоров в Турции.
Ранее Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал ложью заявления США о том, что Россия отказывается от переговоров.
Путин заявил, что Москва всегда открыта к переговорам с Киевом, если украинский режим «созреет».