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Журналистка из Франции рассказала о потере работы после фильма о Донбассе

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Журналистка из Франции Анн-Лор Боннель рассказала, что потеряла работу и стала получать угрозы после фильма о Донбассе.
Журналистка из Франции рассказала о потере работы после фильма о Донбассе
  • Gettyimages.ru
  • © Stevica Mrdja / EyeEm

В интервью РИА Новости она рассказала, что в 2015 году побывала на востоке Украины, а в 2016-м представила документальный фильм «Донбасс». Через шесть лет Боннель вернулась в регион и сняла картину «Донбасс. Восемь лет спустя».

Журналистка рассказала, что, когда вернулась во Францию, люди, которые были заинтересованы в её работе, «больше не появились». Она опубликовала фильм в интернете, в результате чего лишилась работы.

«Я потеряла работу в Парижском университете, в котором преподавала 15 лет. Это связано не прямо с фильмом, но с моим пребыванием на Украине», — пояснила Боннель, добавив, что она долгое время получала угрозы.

Журналистка также подчеркнула, что намерена продолжить снимать фильмы про конфликт на Украине, чтобы осветить разные точки зрения.

В середине июля журналистка из Германии Алина Липп рассказала о преступлениях армии Украины против населения Донбасса.

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