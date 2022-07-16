Grayzone: журналистка из ФРГ рассказала о преступлениях ВСУ в Донбассе

Журналистка из Германии Алина Липп рассказала о преступлениях армии Украины против населения Донбасса, пишет The Grayzone.

«Люди здесь устали жить в условиях войны. Украинские солдаты обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища», — заявила Липп изданию.

По её словам, жители Донбасса расстроены тем, что западные медиа скрывают правду.

Ранее RT DE взял интервью у немецкой журналистки Алины Липп, автора Telegram-канала Neues aus Russland, в котором она публикует свидетельства событий в Донбассе и рассказы жителей о военных преступлениях ВСУ против мирного населения. В отношении девушки в ФРГ возбуждено уголовное дело в связи с тем, что она якобы ставит под сомнение правдивость сообщений СМИ Германии о ситуации на Украине.