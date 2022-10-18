Политолог Мельничук: Маск сомневается в цели США оспаривать принадлежность Крыма России

Предприниматель Илон Маск сомневается в целесообразности оспаривания США территориальной целостности России в отношении Крыма, заявил политолог Сергей Мельничук.

«Выразив свою точку зрения о значимости Крыма для России, как и в случае с предыдущими комментариями по теме, Маск демонстрирует то, что в числе американской экономической элиты есть люди, которые могут взглянуть на ситуацию шире, чем преподносят американские СМИ. Конкретно в случае с последним высказыванием», — цитирует его РИА Новости.

Мельничук отметил, что Маск рассуждает с позиции выгоды и «ставит под сомнение целесообразность для США попытки оспаривать территориальную целостность России».

Маск заявил, что пытается добиться деэскалации ситуации на Украине, однако пока безуспешно.

По его словам, люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию.

Он также предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах ещё раз проводятся референдумы под наблюдением ООН.